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    • 24.07.2020 17:26
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    'de operasyonu! 500 kök kenevir ele geçirildi

    'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

    Zehir tacirlerine operasyon! 500 kök kenevir ele geçirildi

    'nin Başiskele ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alana ekili halde 500 kök kenevir ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen iki bölgede operasyon düzenledi.

    Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

    Haberler Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 500 kök kenevir ele geçirildi
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