Bebeğin gözüne doku yapıştırıcısı döktü! Özel hastaneye ‘yetkisiz hekim’ şikâyeti

İstanbul'da bulunan özel bir hastanede skandal bir olay meydana geldi. Bir aile akşam saatlerinde 20 aylık bebeklerinin kaşında açılma olduğu için özel bir hastanenin acil servisine gitti.

YAPIŞTIRICI GÖZÜNE GİRDİ

Önlüklü, yaka kartı bulunmayan, kendini cerrahi uzman olarak tanıtan kişinin bebeğe müdahalede bulundu. Bu sırada doku yapıştırıcısı olduğunu söylediği malzemeyi bebeğin kaşına oturur pozisyonda bocaladı. Sıvı olan yapıştırıcı akıp küçük bebeğin gözüne girdi. Bunun sonucunda gözün büyük bir kısmı kapandı. Kendini hekim olarak tanıtan kişi büyük bir paniğe kapılarak müdahale odasında bulunan serumu gözüne boca etti.

Bu da yetmezmiş gibi fiziki olarak kuvvet uygulamaya başladı. Uyguladığı acı verici kuvvet sırasında canı yanan bebek acılar içinde ağladı. Başarısız olunca hastane ekibi özel olarak hekim getirilip gözü büyük oranda kapalı olan bebeğe müdahale etti.

LİSANSSIZ HEKİM ŞİKÂYETİ

Bebeklerine yapılan yanlış müdahale sonucu travmatik günler geçiren aile, özel hastane ile iletişime geçip kendini hekim olarak tanıtan şahsın kim olduğunu araştırdığında ise işlem yapan doktorun yetkisiz olduğunu öğrendi.

Daha sonra Başhekim tarafından hastaneye çağrılan aileye, olay günü müdahale eden kişinin Doçent olduğunu ve kısa bir dönem program çerçevesinde görev aldığını, olay tarihinde hastane ile resmî bir bağı olmadığı açıklaması yapıldı.

Bunun üzerine aile vakit kaybetmeden hatalı müdahalede bulunan lisanssız hekimden ve hastane yönetiminden şikâyetçi oldu.

Dilek YAMAN-SABAH