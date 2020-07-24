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    • 24.07.2020 11:19
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    Son dakika: , Kovid-19 tarama testi sonuçlarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, , genelinde gerçekleştirilen rastgele testlerde, 1000 kişiden 2.5'inde pozitif çıktığını duyurdu.

    Bakan Koca rastgele testlerin sonucunu açıkladı
    , genelinde gerçekleştirilen rastgele testlerde, 1000 kişiden 2.5'inde pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" ifadelerine yer verdi.



    Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın açıklamaları;

    Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.



    Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.


    Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tarama testi sonuçlarını açıkladı
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