TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

Türkiye genelinde gerçekleştirilen rastgele testlerde, 1000 kişiden 2.5'inde koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.





Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın açıklamaları;



Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.







Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.





Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.



