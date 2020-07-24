"ALLAH'A ŞÜKÜR HEPSİNİ YIKTIK"

Ayasofya'ya gelmeden önce 'oraya gitme, seni döverler, linç ederler' gibi önyargıların olduğunu ifade eden Yıldırım, "Allah'a şükür hepsini yıktık. Ben ilk röportaj yapıldığında bir linç yerim diye düşünüyordum, muhabirle kameraman da verdiğim cevap karşısında çok şaşırdı, ters köşe oldu." dedi.





ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

Sosyal medyada videonun yayıldığı ilk gün sabah 7'den akşam '7 ye kadar insanların kendisine attığını mesajları cevapladığını belirten Ufuk Yıldırım namıdiğer "ezber bozan genç" kimseyi kırmak istemediğini belirtti. Yıldırım, "Hayır duaları çok aldım hepsinden Allah razı olsun" dedi.



TAKVİM.COM.TR / ÖZEL