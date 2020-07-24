Ayasofya-i Kebir-i Şerif Camii 86 yıl sonra bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Camii çevresinde olan biteni anbean takip eden takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan, sosyal medyada Ayasofya ile ilgili verdiği bir röportajla tanınan Ufuk Yıldırım namıdiğer 'ezber bozan genç' ile konuştu.
"EMEĞİ GEÇEN KİM VARSA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ezber bozan genç Ayasofya'da 86 yıllık hasret sona erdiğini ifade etti ve "Ben zaten ilk röportajımda da söylemiştim inşallah açılırsa gidip bir gün Cuma namaza kılacağım diye… Dün gece 2'de buraya geldim, çok etkilendim, çok duygulandım" dedi. Genç adam Ayasofya'nın açılmasında emeği geçen kim varsa can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
"ÖN YARGILI DAVRANMIYORLAR BU SÜREÇTE"
Sosyal medyada Ayasofya ile ilgili verdiği röportajdan sonra olumlu mesajlar ve hayır duaları aldığını belirten Ufuk Yıldırım, "Gurbetçi kardeşlerimiz sağ olsun hiç yalnız bırakmadılar bir de artık ön yargılı davranmıyorlar bu süreçte" açıklamasında bulundu. Yıldırım, röportajdan önce kimsenin kendisini tanımadığı belirterek röportajla birlikte insanların yanına yaklaşıp, tanımaya çalıştığını söyledi ve bu durumun çok hoşuna gittiğini dile getirdi.
"UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINA BENZEDİĞİMİ SÖYLEDİLER"
Dış görünüşünden ötürü sık sık insanlar tarafından yadırgandığını ifade eden Ufuk Yıldırım namıdiğer ezber bozan genç, "Ben insanları, dil, din, ırk ve cinsiyetine göre yargılamadım ama sokakta gördükleri zaman bakıp gülenler oldu, 'selam veririz almazsın ateist misin?' diyenler oldu, tipimden dolayı uyuşturucu bağımlılarına benzediğimi söylediler" şeklinde konuştu.
"ALLAH'A ŞÜKÜR HEPSİNİ YIKTIK"
Ayasofya'ya gelmeden önce 'oraya gitme, seni döverler, linç ederler' gibi önyargıların olduğunu ifade eden Yıldırım, "Allah'a şükür hepsini yıktık. Ben ilk röportaj yapıldığında bir linç yerim diye düşünüyordum, muhabirle kameraman da verdiğim cevap karşısında çok şaşırdı, ters köşe oldu." dedi.
ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN
Sosyal medyada videonun yayıldığı ilk gün sabah 7'den akşam '7 ye kadar insanların kendisine attığını mesajları cevapladığını belirten Ufuk Yıldırım namıdiğer "ezber bozan genç" kimseyi kırmak istemediğini belirtti. Yıldırım, "Hayır duaları çok aldım hepsinden Allah razı olsun" dedi.
TAKVİM.COM.TR / ÖZEL