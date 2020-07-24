Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, 86 yıl sonra kılınan ilk namazda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda Müslüman saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde namazını eda etti.

Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Göktürk-1 uydusundan çekilen bir fotoğrafa yer verildi.

Fotoğrafta, Cuma namazını kılmak için Ayasofya'ya akın eden binlerce kişi görüldü.