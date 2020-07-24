Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından işletmeler ile ilgili yeni genelge yayımlandı ve 81 ile gönderildi. Genelgede yer alan bilgilere göre, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldığı duyuruldu. Kararın ardından "Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, kahvehanelerde okey, kağıt ve tavla yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Yayımlanan genelgede oyun yasağıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.