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    • 25.07.2020 00:03
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    İstanbul Valisi 'dan teşekkürü

    İstanbul Valisi , sosyal medya hesabından -i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlarla misafirlere teşekkür etti.

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya teşekkürü

    İstanbul Valisi , -i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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