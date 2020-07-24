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    • 24.07.2020 11:45
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    'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi! Tarihi ana tanıklık ediyorlar!

    'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor. Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yapıyor.

    Yabancı medyadan yoğun ilgi!

    Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak 'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip ediyor.

    Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yapıyor.

    Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

    Açılış etkinliği televizyon kanallarında olduğu gibi sosyal medya platformlarında da canlı yayınlanıyor.

    Program, Başkan 'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlenebiliyor.

    Ayrıca, alanda bulunan birçok vatandaş cep telefonları aracılığıya programdan anlık görüntü paylaşıyor.

    Haberler Güncel Ayasofya Camii'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi! Tarihi ana tanıklık ediyorlar!
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