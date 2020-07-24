Edirne'nin Meriç ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye kısa sürede sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale edildiğini bildirdi.



Yangın, saat 15.45 sıralarında Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleriyle arozözler sevk edildi. Ekipler bölgede söndürme çalışması başlattı.



Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahalenin saat 15.58'de yapıldığını belirterek, 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale edildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, köylülerde traktörleriyle destek verdiği de belirtildi.