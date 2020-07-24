24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları için heyecan devam ederken loto oynayanlar sonuçları araştırılıyor. Son olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarına dair bilgiler
24 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te açıklanacak. Milli Piyango tarafından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
DÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 138 bin 342 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.
ÇARŞAMBA GÜNKÜ ÇEKİLİŞTE KİM, NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 945'inci çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 102 bin 450 lira 45 kuruşluk ikramiye devretti.