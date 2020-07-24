24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları için heyecan devam ederken loto oynayanlar sonuçları araştırılıyor. Son olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, On Numara çekilişlerinin her gün yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarına dair bilgiler

24 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları saat 22.15'te açıklanacak. Milli Piyango tarafından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.