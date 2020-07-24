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    • 24.07.2020 23:10
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    Sözcüsü İbrahim Kalın, "doğruluk ilkesine bağlı kalan" gazetecilerin bayramını tebrik etti

    Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "doğruluk ilkesine bağlı kalan" basın mensuplarının ' ve 'nı kutladı. Ayrıca Kalın, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışını "tarihi" olarak nitelendirdi.

    Kalın'dan, hakkaniyetli gazetecilere tebrik

    Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda doğruluk ilkesine bağlı kalarak mesleğini hakkaniyetle, fedakarca ve onurla icra eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
    Kalın ayrıca, kaydettiği video ile de ve 'nı kutladı.

    "MİLAT OLARAK ANILACAK"

    Ayasofya sevincini de paylaşan Kalın, "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." dedi.

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