Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda doğruluk ilkesine bağlı kalarak mesleğini hakkaniyetle, fedakarca ve onurla icra eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kalın ayrıca, kaydettiği video ile de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

"MİLAT OLARAK ANILACAK"

Ayasofya sevincini de paylaşan Kalın, "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." dedi.