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    • 24.07.2020 23:44
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    'nde 86 yıl sonra ilk yatsı namazı kılındı

    86 yıl sonra müzeden tekrar camiye dönüşütürülen 'in vakfiyesi 'nde yatsı namazı eda edildi.

    İlk yatsı namazı eda edildi

    İstanbul'da saat 22.17'da okunan yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

    Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

    Camiye giremeyen bazı vatandaşlar ise yatsı namazını caminin dışında kıldı. Namazdan sonra vatandaşlar, dualar etti ve tekbirler getirdi.

    Öte yandan cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.
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