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    • 24.07.2020 22:23
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    Son dakika: 'de 'ya darbe:Teröristlere ait el yapımı lar ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü 'ya yönelik "Yıldırım-2 "nda tespit edilen sığınakta 2 el yapımı ele geçirildi. yapılan açıklamada, , de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

    Hakkari'de PKK'ya darbe

    'de terör örgütü 'ya yönelik "Yıldırım-2 "nda tespit edilen sığınakta 2 el yapımı ele geçirildi. yapılan açıklamada, , de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

    Bu kapsamda Çukurca İlçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

    ''Sığınak içerisinde operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı, 4 uzaktan komutalı telsiz kontrollü pil bloğu, 1000 metre kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir"

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de PKK'ya darbe:Teröristlere ait el yapımı patlayıcılar ele geçirildi
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