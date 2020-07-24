CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmesine yönelik skandal büyüyor.





İMAMOĞLU; KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERİLMİŞ

Ekrem İmamoğlu'nun, kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği ortaya çıktı. Şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi.







Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmişti.







ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ

Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini vermesi, şirketin organizasyondan beş gün sonra kurulmasını dikkat çekiyor.







İBB'DEN 29 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE HARCAMA TALİMATI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün, 29 Ağustos 2019 tarihli "Harcama Talimatı" yazısında; "Temsili Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında yapılan harcamalar. 29 Ağustos tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı İçin Organizasyon Hizmet Alımı" ifadeleri yazıyor.



Söz konusu yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık ve Bilal Alpaslan Gezen'in imzası bulunuyor.







ŞİRKET, 2 EYLÜL 2019 TARİHİNDE KURULDU

GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ise; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu öğrenildi. Ticaret Sicili Gazetesi'nde; söz konusu şirketin 2 Eylül 2019 tarihinde tescil edildiği, şirketin ortaklarının Gürsel Ergün ve Murat Ergün olduğu ifade ediliyor.



GSM ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 3 EYLÜL 2019 TARİHDE FATURA KESTİ

GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 319 bin 780 lira fatura kestiği öğrenildi. Faturada; "Büyükşehir Belediye başkanlarıyla yapılan koordinasyon toplantısı organizasyon bedeli" ifadeleri yer alıyor.







50 KİŞİLİK ORGANİZASYON İÇİN KİŞİ BAŞI 6 BİN 395 LİRA 60 KURUŞ ÖDENDİ

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı.

Toplantıya aralarında AK Partili ve MHP'lilerin de olduğu 19 büyükşehir belediye başkanı ise davet edilmedi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi. Toplantının CHP'nin parti faaliyeti olduğu, organizasyon için harcanan 319 bin 780 liralık faturanın CHP Genel Merkezi tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Sayıştay'ın İBB hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor. İşte detaylar:





İBB Başkanlığı Denetim Raporu'nda "11 ilin büyükşehir belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen ve başkanların beraberindekilerle birlikte toplam 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş gibi bir bedel belediyeye fatura edilmiştir" denildi.

Sayıştay'ın; İBB Başkanlığı Denetim Raporu'nu inceleyeceği, İBB hakkında soruşturma başlatacağı ifade ediliyor.







Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda toplantıya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.





KENAN KIRAN / SABAH



