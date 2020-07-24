Bir köpeğe tecavüz edildiğine dair iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İğrenç olay dün Ankara'da yaşandı. Volkan Uzun'un kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı. Daha sonra ise tutuklandı. İzmir'de motosikletli Mehmet Duman (35), aniden yola çıkan kediyi ezmemek için manevra yaptı. Kazayı sıyrıklarla atlattı. Büyük takdir toplayan Duman, "Kediye bir şey olmaması sebebiyle yaşadığım duyguyu tarif edemem. Ben gerçek bir hayvanseverim" dedi.