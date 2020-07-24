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    • 24.07.2020 Gazete
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    Biri etti, diğeri kediye çarpmamak için yaptı

    ’da bir kişinin, tecavüz ettiği köpeği öldürdüğü ileri sürüldü. ’de genç adam, kediye çarpmamak için motosikletten düştü

    Vahşet-Şefkat

    Bir edildiğine dair iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İğrenç olay dün 'da yaşandı. 'un kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı. Daha sonra ise tutuklandı. 'de motosikletli (35), aniden yola çıkan kediyi ezmemek için manevra yaptı. yı sıyrıklarla atlattı. Büyük takdir toplayan Duman, "Kediye bir şey olmaması sebebiyle yaşadığım duyguyu tarif edemem. Ben gerçek bir hayvanseverim" dedi.

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