Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması İslam dünyasında coşkuyla karşılandı

Ayasofya'nın müze statüsünden yeniden camiye dönüştürülmesi kararı, 86 yıl aradan sonra yeniden uygulandı. Neredeyse bir asırdır müze olarak kullanılan yapının bugün ilk kez ibadete açılması, İslam aleminde büyü bir sevince yol açtı. Müslüman ülkeler ile Müslüman nüfusun fazla olduğu yerlerde, camilerde şükür secdeleri yapıldı.





ÜSKÜP'TE ŞÜKÜR SECDESİ

Kuzey Makedonya'daki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması vesilesiyle şükür secdesi yapıldı ve dua edildi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde müftülüklere gönderilen yazıyla ülkedeki camilerde cuma hutbelerinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkında bilgi verildi.





Başkentteki Murat Paşa Camisi'nde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için şükür secdesi yapıldı ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan tarafından dua edildi. Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi Süleyman Baki, cuma hutbesinde, Ayasofya'nın insanlık için önemli bir eser olduğunu söyledi. Ayasofya'nın tarihi ve önemi üzerinde duran Baki, "Biz Üsküp'ten, Kuzey Makedonya'dan, Rumeli'den bu caminin yeniden camiye kavuşturulması bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ayasofya Rumeli'deki, Balkanlar'daki bütün camilerin tacıdır." ifadelerini kullandı.





PAKİSTAN'DA ERDOĞAN POSTERLERİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla tekrar ibadete açılması Pakistan'ın Karaçi kentinde de sevinçle karşılandı. Kentin bazı bölgelerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aladığı pankartlar asıldığı görüldü.



BOSNA HERSEK VE BELÇİKA'DAKİ MÜSLÜMANLAR AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASINDAN MEMNUN

Bosna Hersek ve Belçika'da yaşayan Müslümanlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi Müezzini Vehbija Secerovic, Bosna Hersek'ten İstanbul'a gidecek turistlerin mutlaka Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini iletti.

Cuma namazı çıkışı açıklamada bulunan İbrahim Sabaredzovic ise Ayasofya'nın gerçek kimliğine geri döndüğünü belirterek, "Gerisi teferruattır. Ayasofya-i Kebir Camii, bugünden itibaren kıyamet gününe kadar Allah'a ibadet için kapılarını açık tutacak." dedi.

Caminin mutlaka gidip görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Sabaredzovic, namaz vakitleri dışında da caminin ziyarete açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dzevad Musakadic de Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin kararı desteklediğini ifade ederken, Ersin Sabaredzovic de Ayasofya-i Kebir Camii'nin dünyanın en güzel camilerinden biri olduğunu söyledi.

"BİZ MÜSLÜMANLAR İÇİN HARİKA BİR ŞEY"

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika İslam ve Kültür Merkezinde bulunan camide kılınan cuma namazı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Süleyman Murtaza, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının İslam alemi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Gün boyunca televizyonda İstanbul'dan yapılan yayını izlediğini belirten Murtaza, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın orada namaz kıldığını gördüm. Ben de canlı yayında izledim. Çok görkemliydi. Ayasofya'nın daha önce kilise olduğunu biliyorum. Bu biz Müslümanlar için harika bir şey. Diğer liderler Erdoğan'ı örnek almalı. Allah onun yardımcısı olsun." dedi.

Dema Habib isimli Belçikalı Müslüman da Ayasofya'nın ibadete açılmasının Müslümanlar adına çok büyük bir gelişme olduğunu dile getirdi. Habib, "Ben camiyi görmedim ama görmeyi çok isterim." diye konuştu.

Nasır Ali ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in yeniden ibadete açılmasının ümmete hayırlı olmasını diledi. Ayasofya'da yeniden namaz kılma imkanının önemini vurgulayan Ali, bunun İslam ümmetinin hayrına bir gelişme olduğunu söyledi.