Yeşil sancak anlamı nedir? Ayasofya’ya asılan yeşil sancak ne anlama geliyor?

Yeşil sancak anlamı nedir? Ayasofya'da minbere asılan yeşil sancak ne anlama geliyor? Ayasofya'da tarihe tanıklık edildi ve yıllar sonra ilk Cuma namazı kılındı. Tarihi günde minbere asılan yeşil sancak detayı dikkat çekti. Peki yeşil sancak anlamı nedir? İşte yeşil sancak hakkında merak edilenler!
YEŞİL SANCAK ANLAMI NEDİR?
Ayasofya Camii minberinin sağ ve sol kısımlarının asılan yeşil sancak Osmanlı Devleti'nde hilafet sancağı olarakta bilinmektedir. Geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın verdiği kararı ile Ayasofya müze statüsünden kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii minberine yeşil sancak asıldı. Ayasofya Camii'nin asılan yeşil sancak fethin sembolü olarak kabul görmektedir.
YEŞİL SANCAK NE DEMEK?
Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.
Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.
Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlıda çok önemlidir.