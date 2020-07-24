Yeşil sancak anlamı nedir? Ayasofya’ya asılan yeşil sancak ne anlama geliyor?

YEŞİL SANCAK NE DEMEK?

Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.

Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlıda çok önemlidir.