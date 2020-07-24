Alpcan Çelik kimdir? Ayasofya Camii Müezzini Alpcan Çelik kaç yaşında nereli?

Alpcan Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayasofya Camii Müezzini Alpcan Çelik kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandı. Peki, Alpcan Çelik kimdir?

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır. Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır. Hocası ise hafız Selman Okumuş'tur.

Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma' adlı yarışmada Dünya birincisi olmuştur.