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    • 24.07.2020 10:58
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    kimdir? Ayasofya Camii Müezzini nereli?

    Ayasofya Camii imamı ve müezzinleri belli oldu. Ayasofya’da yıllar sonra kılınacak Cuma namazının heyecanı yaşanırken Ayasofya Camii imamları ve müezzinleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, kimdir? Ayasofya Camii Müezzini , kaç yaşında, nereli?

    Alpcan Çelik kimdir? Ayasofya Camii Müezzini Alpcan Çelik kaç yaşında nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayasofya Camii Müezzini sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandı. Peki, dir?

    ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

    Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır. Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır. Hocası ise hafız Selman Okumuş'tur.

    Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma' adlı yarışmada Dünya birincisi olmuştur.

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