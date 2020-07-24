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    ’in yöneticilerine sohbet düzenleyen ’cüye hapis cezası!

    ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ’e ve polis imdat hattına yapılan ihbarlarda ifşa olunan örgüt üyelerine bir yenisi daha eklendi. FETÖ’nün finansman ayağı olan in üst düzey yöneticilerine sohbetler düzenleyen FETÖ üyesi ifşa oldu. Gözaltına alınırken abisinin kimliğiyle yakalanan Cem A., yargılandığı 11 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberi...

    Kaynak Holding’in yöneticileriyle sohbet düzenlemiş!

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında üst düzey yöneticilerine sohbet düzenleyen üyesi Cem A., hakkında bir ihbar yapıldı. 'e yapılan ihbarda FETÖ'nün finansman ayağı olan Kaynak Holdingin yöneticilerine Cem A.'nın sohbetler düzenlediği bildirildiği. İhbarın ardından başlatılan soruşturmada Cem A.'nın kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait iş yerlerinde kaydının bulunduğu ve 'in talimatıyla hesabında artışların gerçekleştiği tespit edildi.

    KAYNAK HOLDİNG YÖNETİCİLERİNE SOHBET..

    Hakkında yakalamam kararı çıkarılan Cem A., 4 Mart 2019 günü polis ekipleri tarafından durduruldu. Abisi Ceyhun A.'nın ehliyetini ibraz ederek kimlik kontrolünden geçmek isteyen firari FETÖ'cü emniyet güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Ehliyetin sahte olduğu emniyet güçlerince fark edilince hakkında yakalama kararı bulunan Cem A.'nın gerçek kimliği tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonunda hakkında Kaynak Holdingin yöneticilerine sohbetler düzenlediği gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliğinden ve oluşturduğu sahte kimlik belgesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı.

    11 YIL 3 AY HAPİS

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cem A. hakkında geçtiğimiz günlerde karar verildi. Mahkeme başkanı Murta Ertem ve heyeti Cem A.'ya üyelik suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

    Sabah/ Atakan Irmak

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