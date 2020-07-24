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    • 24.07.2020 22:03
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    ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

    açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz , Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

    açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz , Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Çanakkale'nin ilçesi Sivrice Burnu açıklarında gece saat 02.00'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

    Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü

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