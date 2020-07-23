Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 14:17
    ABONE OL

    Başkanı Şentop'a, Balkanlardan 'Ayasofya' mektubu

    Büyük Millet Meclisi () Başkanı 'a mektup gönderen İslam Dini Birliği (İDB) Başkan Vekili , Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    TBMM Başkanı Şentop'a 'Ayasofya' mektubu

    İDB Başkan Vekili mektubunda, Başkanlığa yeniden seçilmiş olmasından dolayı Başkanı Şentop'u tebrik ederek, Ayasofya'nın, Danıştay kararı ve 'ın kararnamesiyle 86 yıl sonra cami olarak asli görevine dönüştürülmüş olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

    Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai mektubunda, "Başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri, hem de bütün dünya Müslümanlarını ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu tarihi olayın bütün dünya Müslümanları için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

    15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle duygularını da dile getiren Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, Erdoğan liderliğindeki Cumhuriyeti'nin, dünya Müslümanları ve mazlumları nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu ifade etti.

    Haberler Güncel TBMM Başkanı Şentop'a, Balkanlardan 'Ayasofya' mektubu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri