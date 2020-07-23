Volkan Uzun kimdir? Köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun serbest mi kaldı?

VOLKAN UZUN SERBEST Mİ KALDI?

Polis derhal söz konusu adrese gitti. Vatandaşlar köpek sahibine de haber verdi. Köpek sahibi ve polis eve girince acı manzara ile karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedenine rastlanıldı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.

Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Volkan Uzun'un baktığını saat 04.00 sıralarında komşularının Volkan Uzun'un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Volkan Uzun'un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.

Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., Volkan Uzun'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Şüpheli Volkan Uzun, ise, ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.

Habertürk'ün haberine göre; şüpheli bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek ve savcı tarafından ifadesi alınacak.