Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? 2020 Sağlık Bakanlığı tayin kura sonuçları!

Sağlık Bakanlığı tayin kura sonuçları 2020! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? 23 Temmuz tarihinde tamamlanan kura çekilişinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçlarına çevrildi. Binlerce sağlık personelinin başvuru yaptığı tayin sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve hangi ile tayin olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI SORGULA!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin 23 Temmuz'da saat 12:00'da başlayacağı, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, 'Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.' denildi.