



ÖNLEMLER REHBERDE

Sağlık Bakanlığı'nın, otel ve plajlarda vatandaşların salgından korunması için de çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, "Bu amaçla alınması gereken önlemlere yönelik rehber hazırlanarak sektör çalışanları ve vatandaşların erişimine sunuldu. Rehber ve bilgilere https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yer alan rehberden ve (md. 34) ve https://yuzme.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor" ifadeleri kullanıldı.



KAPLICALAR DA İZLENİYOR

Bakanlığın, kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz işlemlerini de kesintisiz gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, "Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor. Ülkemizde 258 kaplıca, 8 talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266 tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı https://kaplica.saglik.gov.tr/ web adresinden yayımlanıyor. Web portalında; tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri, suyun nitelikleri, suyun endikasyon bilgileri (suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu) gibi bilgiler yer alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de arama yapılabiliyor. Kaplıcalarla ilgili Covid-19 salgını kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilere https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden (md.46) ve https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor" denildi.