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    • 23.07.2020 11:33
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    'de skandal görüntü! Trafikte şişesi tokuşturma anları kamerada

    Son dakika haberi... 'in ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Seyir halindeki araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.

    Trafikte içki şişesi tokuşturma anları kamerada
    ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kameralara yansıyan olayda; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, ön koltukta oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı.



    Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Haberler Güncel İzmir'de skandal görüntü! Trafikte içki şişesi tokuşturma anları kamerada
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