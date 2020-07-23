Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FQyzvhtm2E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2020