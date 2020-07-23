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    • 23.07.2020 11:01
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    Son dakika: bölgesinde 1 /’li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberi... : bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

    Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!
    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 /'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.


    Haberler Güncel Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı
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