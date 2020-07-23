Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 11:24
    ABONE OL

    Son dakika: AYM'den flaş kararı

    MİT TIR'ları davasında yargılanan , “Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Son dakika haberine göre , Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.

    AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

    Cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü. Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, açık cezaevlerinde uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıkarıldı ve tüm hükümlüler gibi 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmasına karar verildi.

    Berberoğlu, vekilliği düşürülmeden önce dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edildiğini; tutukluluğu nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü, 'ne başvurdu.

    Dosyayı inceleyen AYM raportörü, ihlal kararı verilmesi yönünde rapor hazırladı. AYM bugün yaptığı oturumda dosyayı ele aldı. Ancak bir üyenin hazır olmadığını belirtmesi üzerine AYM, Berberoğlu hakkındaki kararın eylül ayında verilmesini kararlaştırdı.

    Haberler Güncel Son dakika: AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri