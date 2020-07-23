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    • 23.07.2020 11:00
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    , 'Navtex' ilanının ardından Akdeniz için görev bekliyor

    'nin sismik araştırma gemisi , 'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanı ardından açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

    Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

    'nin, 'in 2 Ağustos tarihine kadar 'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.



    GÖREV EMRİ BEKLENİYOR
    Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyu 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

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