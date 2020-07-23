İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleri ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

23 Temmuz saat: 01.00 sıralarında 10 ilçede toplam 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Yabancı Terörist Savaşçı olarak değerlendirilen A.H., D.T., H.A., A.A., H.E.H., F.T., İ.M. isimli toplam 7 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak polis merkezlerine teslim edildi.





Ayrıca DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu R.R. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında; 19 bin Türk Lirası, 6 bin 741 Dolar nakit para, hakkında ülkemize giriş yasağı bulunan kişilere ait çeşitli ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.

R.R. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında tahkikata başlandı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH