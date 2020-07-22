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    • 22.07.2020 10:33
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    'de 'ın '' teröristi yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'de ne yönelik düzenlenen operasyonda örgütte '' olarak faaliyet gösteren A.O. ile örgütsel dini eğitim veren G.E. gözaltına alındı.

    DEAŞ'ın 'savaşçı' teröristi yakalandı!

    'de ne yönelik düzenlenen operasyonda örgütte '' olarak faaliyet gösteren A.O. ile örgütsel dini eğitim veren G.E. gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren teröristlerin tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Suriye uyruklu A.O. ile terör örgütünün içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren kadın şüpheli G.E., kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. G.E. ve A.O., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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