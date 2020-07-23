NAVTEX ilanı ne anlama geliyor? NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz NAVTEX ilanı ne demek?

NAVTEX ilanı ne demek? NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapacak Oruç Reis gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Bölgede sondaj çalışmaları için görev emri beklenirken, Yunanistan'ın da NAVTEX açıklaması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Peki, NAVTEX ilanı ne demek? NAVTEX nedir?

DOĞU AKDENİZ SON DURUM!

Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.