Beşiktaş, devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.
Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 23, 2020
Emeklerin için teşekkürler @KPBofficial 🖤 #Deligibiseverim pic.twitter.com/ekUkWaroNh