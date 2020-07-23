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    • 23.07.2020 21:14
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    Son dakika: 'ta Kevin-Prince Boateng takıma veda etti

    , devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.

    Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti

    Beşiktaş, devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadelerine yer verildi.
    Haberler Güncel Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takıma veda etti
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