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    • 23.07.2020 22:26
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    Son dakika: Başkan 'dan Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı

    Başkan , 23 Temmuz Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı , aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı

    Başkan , 23 Temmuz Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı , aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

    Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak, Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur.

    Milli güçlere, milletin topyekûn mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin 101'nci yıl dönümünde, başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü mesajı
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