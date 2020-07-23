23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından duyuruldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta devreden ikramiye tutarı 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte 23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

23 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.