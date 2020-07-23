23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından duyuruldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta devreden ikramiye tutarı 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte 23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları
23 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 12, 19, 22, 33 ve 38 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 7. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 596 bin 522 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.