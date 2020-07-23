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    • 23.07.2020 14:09
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    Cezayirli milletvekilinden , ve 'ye '' tepkisi

    Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti milletvekillerinden , bazı Arap ülkelerinin 'nin tekrar ibadete açılmasına yönelik tepkilerini "uygarlıktan uzaklaşma" olarak nitelendirdi.

    Müslüman ülkelere Ayasofya tepkisi!

    Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti milletvekillerinden , bazı Arap ülkelerinin 'nin tekrar ibadete açılmasına yönelik tepkilerini "uygarlıktan uzaklaşma" olarak nitelendirdi.

    MÜSLÜMAN ÜLKELERE AYASOFYA TEPKİSİ!

    Milletvekili Hamdaduş, "Ayasofya... Boyutlar ve Delaletler" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin () Ayasofya Camisi'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

    Partisinin Facebook sayfasında yayınlanan makalesinde Hamdaduş, "Batılıların Ayasofya'nın müze olarak kalması için seferber olması tuhaftır. Ancak bundan daha tuhaf olan şey Riyad, Kahire ve Abu Dabi'nin tepkisidir." ifadelerini kullandı.

    Hamdaduş, "Suudi Arabistan, petrolü heder ettiği gibi dini de perişan etmeye doğru yönelirken, Türkiye İslam, kimlik, tarih ve medeniyetle uzlaşma bağlamında ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Güncel Cezayirli milletvekilinden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye 'Ayasofya Camisi' tepkisi
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