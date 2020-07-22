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    • 22.07.2020 14:52
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    Son dakika: duyurdu: 22’nci Türk-Rus icra edildi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'nin kentindeki kara yolunda 22'nci Türk-Rus 'nin icra edildiğini bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'nin kentindeki kara yolunda 22'nci Türk-Rus 'nin icra edildiğini bildirdi.





    MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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