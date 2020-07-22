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    'nden flaş açıklaması! Tarih verildi...

    'den dünyaya yayılan ve 200 ülkede can kayıplarının yaşanmasına neden olan koronavirüs sı için çalışmalar devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada, "İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin" ifadelerine yer verildi.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş aşı açıklaması!

    Dünyada yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi.

    2021'DEN ÖNCE BEKLEMEYİN
    Açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptı. Coronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.



    Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, "Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için" ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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