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    • 23.07.2020 12:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantısı başladı

    Son dakika haberine göre (YAŞ) toplantısı Başkan liderliğinde, 'nde saat 12.15'te başladı.

    Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

    Başkan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından 'ne geçti.

    Erdoğan başkanlığında basına kapalı düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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