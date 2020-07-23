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    • 23.07.2020 21:52
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    'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı

    Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen 'nde yarın toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii ve çevresi 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

    Ayasofya Camii'nin açılışı için bazı yollar trafiğe kapatıldı

    Ayasofya Camii'nde yarın kılınacak toplu cuma namazı öncesi alınan tedbirler kapsamında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Saat 20.00'dan itibaren Eminönü yönüne araç girişi yapılmazken, Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a izin verilecek.

    Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde yarın toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii ve çevresi 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

    Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı.

    Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek.

    Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.
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