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    • 23.07.2020 22:21
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    'daki bir merkezinde şizofreni larına kötü davranan 4 personel tutuklandı

    'da merkezindeki şizofreni larına kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 personel, "hastalara kötü muamele" suçundan tutuklandı.

    Şizofreni hastalarına kötü muamele: 4'ü tutuklandı

    Kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni larının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Haberler Güncel Bartın'daki bir özel bakım merkezinde şizofreni hastalarına kötü davranan 4 personel tutuklandı
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