Sonra bu kız hep orda yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı. Milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Zeynep Şenpınar, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verilmişti.

3 yıl önce vefat eden babasının mezarı yanına defnedilen kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döken acılı anne "Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerde görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yakmıştı. (Sabah)