Katil boksör Ahmet Selim Kemaloğlu'nun bir foyası daha çıktı! Şiddet suçundan defalarca mahkemelik olmuş

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama'suçundan yargılanmış.

Aldığı ceza 5 yıl içinde aynı suçu işlememk kaydı ile ertelenen Katil boksör yine rahat durmamış. Bu kez yine kasten yaralama suçundan başka bir olaya karışan şüpheli bu kez Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış. Buradan ceza alınca da 2017 yılında ertelenen dosyası raftan indirrilerek uygulamaya konmuş.