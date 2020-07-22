Müfettişler yakaladı! Milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Teftiş Başkanlığınca Balıkesir Burhaniye'de görevli Veri Hizmetleri Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Özcan S.'nin SGK geri dönük kayıtlarında usulsüzlük yaptığı belirlendi. Müfettişler, Zeki A.'ya ait bir iş yerinin Host ekranı üzerinden 144 kişiye, 2017 Haziran ayından 2018 Ağustos ayına kadar geriye dönük sahte sigorta hizmeti yüklediği ve bir ay sonra yüklenen ödemelerin iptal edildiği ortaya çıktı.

13 MİLYON 475 BİN LİRALIK KREDİ

İncelemeyi genişleten SGK müfettişi sigorta primi yüklenen vatandaşların özel banka kuruluşlarına giderek farklı meblağalarda kredi kullandıkları ve kredi dosyalarında SGK hizmetleri yüklenen belgeleri sundukları ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden toplamda 13 milyon 475 bin liralık kredinin söz konusu iş yerine ait ödenmiş gibi görünen hizmet bedelleri karşılığında çekildiği tespit edildi.

'PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI'

Ortaya çıkan bu durum sonrası vatandaşlara geriye dönük prim yükleyen kullanıcının işlemleri geriye dönük şekilde incelendi. Bağcılar SGK'da görevli Ali G.'nin Özcan S.'nin kullanıcı adı ve şifresiyle 154 vatandaşa geri ödeme yapıldığı tespit edildi. 35 farkı ilde yaşadıkları belirlenen söz konusu sigortalarının Diyarbakır, Adana, Mersin, Tarsus, İzmir ve Ankara illerinde bulunduğu ve ifadeleri alındı. Müfettişlerce ifadeleri alınan vatandaşlar, paraya ihtiyaçları olduğunu SGK ödemeleri olmadığı için kredi çekemedikleri ve sosyal medya vasıtasıyla ya da aracı bazı yakınlarıyla görüştüklerinden komisyon karşılığında SGK ödemelerinin yaptırdıklarını anlattı.

SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ

Müfettişleri hazırladıkları rapor sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak hem kurum personeli hem de usulsüz şekilde SGK ödemesi yapılmış gibi göstererek bankalardan kredi çeken vatandaşların SGK'yı haksız şekilde zarara uğrattığı ileri sürüldü. Savcılıkça, Müfettiş raporu sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN-SABAH