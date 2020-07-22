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    • 22.07.2020 17:51
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    Tele1'den bir yalan haber daha! "Ayasofya açılırken Atatürk'ün evi kapatılıyor" yalanı 'bakım çalışması' çıktı

    ’nin algı operasyonları için kullandığı Tele1’in, yeni bir skandalı ortaya çıktı. , Atatürk Evi’nin bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak konuyu çarpıtmaya çalışan Tele1 durumu yeniden cami statüsünü kazanan Ayafosya'ya bağlamaya utanmadı. Sitenin Twitter hesabından paylaşılan haber, "'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla duyuruldu.

    Tele1'den bir yalan haber daha!

    Kamuoyunu yanlış yönlendirmek için sürekli algı operasyonu yapan Tele1, bir skandala daha imza attı. , 'ün doğduğu ve 1953'te müze olan 'Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.

    Açıklamada, Selanik'in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan 'Atatürk Evi'nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

    Ancak Tele1, Twitter hesabından bu gelişmeyi Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne getirilen Ayasofya kararına bağlayarak algı operasyonu yaptı. Site, rutin bir haberi Twitter hesabından "'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla paylaştı.

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