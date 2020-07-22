Tele1'den bir yalan haber daha! "Ayasofya açılırken Atatürk'ün evi kapatılıyor" yalanı 'bakım çalışması' çıktı

Kamuoyunu yanlış yönlendirmek için sürekli algı operasyonu yapan Tele1, bir skandala daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1953'te müze olan 'Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada, Selanik'in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan 'Atatürk Evi'nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

Ancak Tele1, Twitter hesabından bu gelişmeyi Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne getirilen Ayasofya kararına bağlayarak algı operasyonu yaptı. Site, rutin bir haberi Twitter hesabından "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla paylaştı.