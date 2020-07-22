Pınar Gültekin'in üniversitesinden yeni açıklama!

"ÜNİVERSİTEMİZİ ÜZÜNTÜ VE YASA BOĞDU"

Senato açıklamasında şunları kaydetti: "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, menfur bir cinayet sonucu hayatının baharında aramızdan ayrılmıştır. Öğrencimizin vefatı üniversitemizi tarifi imkansız bir üzüntü ve yasa boğmuştur. Pınar Gültekin'in en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik bu cinayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir."

SABAH/ Hayrettin Şaşmaz