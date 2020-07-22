Adli tatil ne zaman bitecek? 2020 adli tatil ne kadar sürecek?

2020 adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne kadar sürecek? Yargıda işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar adli tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yargıtayda, ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde nöbetçi mahkemeler görev yapacak.

Tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara nöbetçi mahkemeler bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görevli olacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, sadece 'yürütmenin durdurulması' isteklerini karara bağlayacak.