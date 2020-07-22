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    • 22.07.2020 08:56
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    Son dakika: 'ın ölüme terk ettiği 31 Türk ekiplerince kurtarıldı

    Son dakika haberine göre 'nin ilçesi açıklarında, Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 , Türk ekiplerince kurtarıldı.

    Yunan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
    Kuzey 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı ekipleri, ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.



    Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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