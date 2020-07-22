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    Son dakika: İkna çalışmaları sonucunda 2 terörist, ’da güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin, 'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Örgütte çözülme sürüyor! Teslim oldular

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İkna çalışmaları sonucunda 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu
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