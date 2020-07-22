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    • 22.07.2020 11:56
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    : skandalı patlak veren 'in dokunulmazlık dosyası da

    haberine göre TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu , 'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.

    Tecavüz skandalı patlak vermişti... Flaş gelişme

    TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu , 'den ihraç edilen 'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

    başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

    TECAVÜZ SKANDALI PATLAK VERMİŞTİ
    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin'de bir toplantıya katılan Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına etti. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke de TBMM'ye gönderilmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Tecavüz skandalı patlak veren Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
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