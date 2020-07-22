Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca açıklamasında, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.