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    • 22.07.2020 20:04
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    Son dakika: 22 Temmuz tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... 22 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... 22 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
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